Госдепартамент США 23 января выпустил обновленные рекомендации по зарубежным поездкам, в которых посоветовал американским гражданам не посещать Россию

Суздальцев рассказал о единственном факторе, что ещё связывает Россию и США © РИА Новости, Владимир Трефилов / Перейти в фотобанк объясняется сохраняющейся напряженностью на границе с Украиной, возможными преследованиями американских граждан, ограниченными возможностями посольства по оказанию помощи американским гражданам в России, коронавирусом, а также связанными с ним ограничениями на въезд, терроризмом, преследованиями со стороны силовиков России и «произвольным применением местного законодательства».

Киев и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением «агрессивных действий» со стороны России у границ Украины. Москва не раз отвергала эти обвинения и подчеркивала, что заявления об «агрессии РФ» используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ.