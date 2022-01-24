США поставили Украине вторую партию летального оружия, сообщил 23 января министр обороны Украины Алексей Резников в Twitter

«Вторая птица в Киеве! Более 80 тонн оружия для укрепления обороноспособности Украины от наших друзей в США! И это еще не конец», — написал Резников.

Днем ранее на Украину прибыла первая партия летального оружия из США, весом около 91 тыс. килограммов, в том числе боеприпасы для украинских военных на линии разграничения в Донбассе. «Нужно быстрее продать Киеву». Каким оружием на самом деле накачивают Украину © The U.S. Army

Ранее администрация США тайно одобрила выделение дополнительных $200 млн на военную помощь Украине.

Киев и страны Запада обвиняют Москву в «агрессии» против Киева и подготовке «вторжения» на Украину.

В Кремле подчеркивают, что Россия никому не угрожает, а перемещение войск по территории страны — ее суверенное право.

Еще в декабре в МИД РФ отметили, что Украина стянула половину личного состава войск и отправила дополнительную военную технику к линии разграничения в Донбассе. Москва неоднократно призывала страны Запада не поставлять летальное оружие Украине, поскольку это подталкивает Киев к силовому решению конфликта в Донбассе.