Слова бывшего командующего ВМС ФРГ, вице-адмирала Кая-Ахима Шенбаха о Крыме связаны с тем, что в Германии «исторически иначе» смотрят на Россию. Об этом 22 января заявил генерал, экс-глава СБУ Игорь Смешко в эфире телеканала «Украина 24»

Глава ВМС ФРГ: Крым никогда не вернется в состав Украины © РИА Новости, Андрей Иглов / Перейти в фотобанк

По его словам, в то время, когда существовало «независимое украинское государство» во главе с гетманом Богданом Хмельницким, единой Германии не существовало, это были «лоскутные» государства. При этом «встать» Германии помогла именно Российская империя, поэтому там «исторически» смотрят на Россию иначе, чем это представляют на Украине.

«И такие слова меня, честно говоря, как офицера, даже возмущают… Вопросы, которые сейчас поднимает Германия, должны иметь адекватный и профессиональный, дипломатический и информационный ответ», — добавил генерал.

На днях, выступая в Индии, Шенбах заявил, что Крым никогда не вернется в состав Украины. Вице-адмирал также назвал нонсенсом обвинения со стороны Запада в адрес России о «вторжении» на Украину. Позднее Шенбах попросил освободить себя от исполнения обязанностей, глава минобороны Германии Кристина Ламбрехт прошение об отставке приняла.