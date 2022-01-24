Депутат Верховной Рады Украины от партии «Слуга народа» Николай Тищенко на днях, поздравляя украинцев с Днем Соборности в своем Facebook, «потерял» половину страны

На замену котлетам по-киевски: Тищенко изобрел свои митболы © Скриншот видео 24 Канал/YouTube

«Мы единое, сильное и независимое государство! От Киева до Закарпатья», — написал он.

Киев находится к центру от севера страны, Закарпатье (Закарпатская область) — на западе Украины. Таким образом, парламентарий «забыл» 13 областей, располагающихся к востоку от столицы. После того, как стало понятно, что такое высказывание некорректно, депутат удалил публикацию.

Сейчас на его странице опубликовано короткое поздравление: «Мы единая, сильная и независимая держава. Продолжаем сшивать Украину вместе".

День соборности Украины — государственный праздник, отмечаемый ежегодно 22 января, в день провозглашения в 1919 году Акта воссоединения Украинской народной республики (УНР) и Западно-Украинской народной республики (ЗУНР) в единое украинское государство, просуществовавшее менее полугода.

Ранее Тищенко перепутал религиозные праздники и в Рождество поздравил соотечественников с Пасхой. Парламентарий разместил в Facebook фотографию возле елки и стихотворение, которое заканчивается словами: «Христос Воскресе!». После того, как интернет-пользователи обратили внимание на ошибку, Тищенко также удалил пост.