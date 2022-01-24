Администрация США вновь рекомендовала России «снизить напряженность» в ситуации вокруг Украины. Об этом заявила представитель Госдепа на брифинге 23 января

Об этом на брифинге сообщила выскопоставленная представительница Госдепа. «Санкции за то, что существуете»: Суздальцев рассказал про абсурдные угрозы Украины © president.gov.ua

«Мы призываем президента [России Владимира] Путина принять меры по деэскалации этого кризиса, чтобы России и США могли развивать отношения, не основанные на вражде или конфликте», — говорится в заявлении.

Она добавила, что Вашингтон стремится к миру, однако в случае, если Россия изберет путь эскалации, ей грозят существенные последствия.

Киев и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением «агрессивных действий» со стороны России у границ Украины. Москва не раз отвергала эти обвинения и подчеркивала, что заявления об «агрессии РФ» используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ.