Об этом на брифинге сообщила выскопоставленная представительница Госдепа.
«Мы призываем президента [России Владимира] Путина принять меры по деэскалации этого кризиса, чтобы России и США могли развивать отношения, не основанные на вражде или конфликте», — говорится в заявлении.
Она добавила, что Вашингтон стремится к миру, однако в случае, если Россия изберет путь эскалации, ей грозят существенные последствия.
Киев и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением «агрессивных действий» со стороны России у границ Украины. Москва не раз отвергала эти обвинения и подчеркивала, что заявления об «агрессии РФ» используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ.