«Все это, конечно, выдумка, но это опасная ситуация, вызывающая раскол, когда совершаются попытки предотвратить войну. Лично для меня эти обвинения привели к сотням угроз в социальных сетях в мой адрес и в отношении моей семьи», — сказал экс-депутат.
Он отметил, что МИД Великобритании, скорее всего, получил «дезинформацию» от некоторых деятелей на Украине.
«Также я думаю, что я и еще некоторые другие люди оказались втянуты в геополитическую конфронтацию между США, Великобританией, НАТО и Россией», — добавил Мураев.
Ранее МИД Великобритании бездоказательно обвинил российские спецслужбы в том, что они якобы планируют «посадить» в Киеве «пророссийского лидера», в качестве которого в заявлении министерства назван Мураев. В России он с декабря 2018 года находится под санкциями. Мураев не исключил возможности обращения в суд, чтобы защитить свою честь.
МИД России, комментируя заявление Форин-офис, назвал его дезинформацией и еще одним свидетельством того, что именно страны НАТО во главе с англосаксами занимаются эскалацией напряженности вокруг Украины.