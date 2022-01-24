Бывший депутат Верховной Рады Украины Евгений Мураев, которого министерство иностранных дел (МИД) Великобритании бездоказательно объявило «пророссийским лидером в Киеве», в интервью британской газете Independent 23 января заявил, что столкнулся с сотнями угроз

Мураев высмеял признание его «пророссийским лидером» © Евгений Мураев

Он отметил, что МИД Великобритании, скорее всего, получил «дезинформацию» от некоторых деятелей на Украине.

«Также я думаю, что я и еще некоторые другие люди оказались втянуты в геополитическую конфронтацию между США, Великобританией, НАТО и Россией», — добавил Мураев.

Ранее МИД Великобритании бездоказательно обвинил российские спецслужбы в том, что они якобы планируют «посадить» в Киеве «пророссийского лидера», в качестве которого в заявлении министерства назван Мураев. В России он с декабря 2018 года находится под санкциями. Мураев не исключил возможности обращения в суд, чтобы защитить свою честь.

МИД России, комментируя заявление Форин-офис, назвал его дезинформацией и еще одним свидетельством того, что именно страны НАТО во главе с англосаксами занимаются эскалацией напряженности вокруг Украины.