Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель 23 января в своем Twitter осудил насилие, происходящее на манифестации в Брюсселе

Боррель: опасение состоявшегося © REUTERS, Stephane Mahe

Он прикрепил к материалу фотографию офиса в Брюсселе с разбитыми стеклами.

«Насилие, произошедшее сегодня в Брюсселе, а также нападение на наши помещения являются постыдным нарушением всего того, за что мы выступаем как Европейская внешнеполитическая служба и Евросоюз. Мы благодарны федеральной полиции (Бельгии — ред.) за неустанную работу и будем продолжать защищать мирные пути свободы выражения мнений», — говорится также в Twitter внешнеполитической службы.

Strongly condemn the senseless destruction and violence at the manifestation in Brussels today, including against our @eu_eeas /@EU_FPI premises.



Thanks to the women and men of the @federalepolitie @policefederale for their action. #Bruxelles pic.twitter.com/YWF9lv5xMx — Josep Borrell Fontelles (@JosepBorrellF) January 23, 2022

На улицах Брюсселя прошли акции протеста против антиковидных мер. Произошли столкновения между демонстрантами и полицейскими. Сообщалось, что в Европейском квартале бельгийской столицы применили водометы и слезоточивый газ.

Накануне протестующие призвали к отставке правительства за нарушение конституции. Они озвучили петицию с таким требованием в Парке Пятидесятилетия на митинге, которым завершился марш за свободу.