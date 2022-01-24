«Украина воспринимается Западом как инструмент воздействия, проведения своих интересов в регионе, дестабилизации ситуации, влияния на какие-то процессы, обвинения нас бесконечные», — сказала она.
Дипломат отметила, что это позволяет западным странам «поддерживать этот огонь санкций, постоянно что-то туда подкидывать».
При этом, констатировала Захарова, в такой ситуации не имеет значения отсутствие доказательств «агрессии» со стороны России и нарушения ею международного права.
«Вот взяли в качестве площадки для экспериментов Украину несчастную, несчастный украинский народ — многонациональный, между прочим», — добавила она.
В воскресенье Захарова предупредила, что страны Запада готовят несколько крупных провокаций в ситуации вокруг Украины, Москва не исключает, что они могут быть информационными или военными.
Перед этим МИД Великобритании бездоказательно обвинил российские спецслужбы в том, что они якобы планируют поставить в Киеве «пророссийского лидера» — бывшего депутата Верховной Рады Евгения Мураева. Сам Мураев, который попал под российские санкции в 2018 году, опроверг эту информацию.