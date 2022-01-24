Запад использует Украину как инструмент проведения своих интересов в регионе и как поле для экспериментов. Об этом 24 января сообщила официальный представитель министерства иностранных дел (МИД) России Мария Захарова, передает iz.ru

Москва ожидает провокаций от США перед Олимпиадой - Захарова © Пресс-служба МИД РФ / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанк

Дипломат отметила, что это позволяет западным странам «поддерживать этот огонь санкций, постоянно что-то туда подкидывать».

При этом, констатировала Захарова, в такой ситуации не имеет значения отсутствие доказательств «агрессии» со стороны России и нарушения ею международного права.

«Вот взяли в качестве площадки для экспериментов Украину несчастную, несчастный украинский народ — многонациональный, между прочим», — добавила она.

В воскресенье Захарова предупредила, что страны Запада готовят несколько крупных провокаций в ситуации вокруг Украины, Москва не исключает, что они могут быть информационными или военными.

Перед этим МИД Великобритании бездоказательно обвинил российские спецслужбы в том, что они якобы планируют поставить в Киеве «пророссийского лидера» — бывшего депутата Верховной Рады Евгения Мураева. Сам Мураев, который попал под российские санкции в 2018 году, опроверг эту информацию.