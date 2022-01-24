Госдепартамент США выпустил распоряжение, в соответствии с которым часть сотрудников американского посольства в Киеве может покинуть Украину, 23 января его опубликовала пресс-служба американского внешнеполитического ведомства

Захарова назвала провокацией заявления США об эвакуации посольства из Украины © Пресс-служба МИД РФ / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанк

Госдеп также рекомендовал гражданам США, которые находятся на Украине, рассмотреть возможность уехать из страны уже сейчас, используя коммерческие рейсы. Ведомство призвало американцев не ездить на Украину из-за «сохраняющейся напряженности» возле российско-украинской границы.

Представитель ведомства заявила на брифинге, что американское посольство в Киеве продолжит работать в штатном режиме, чтобы «поддержать Украину в этот критический момент».

В посольстве США в Киеве работают около 180 граждан США и 560 нанятых на месте граждан Украины. Эта цифра не включает членов семей дипломатов.

На днях канал CNN со ссылкой на источники сообщил, что посольство США на Украине запросило у Госдепа разрешение на отъезд из страны неосновного персонала. Другой источник CNN, близкий к украинскому правительству, передавал, что президент Украины Владимир Зеленский, обсуждая с госсекретарем США Энтони Блинкеном возможность эвакуации персонала посольства, назвал такой шаг «чрезмерной реакцией».

Как писал Bloomberg, согласно плану, который рассматривают Соединенные Штаты, членов семей дипломатов могут вывезти в обязательном порядке, а неосновной персонал посольства сможет выехать по своему желанию. Источник издания в Белом доме охарактеризовал разработку этого плана как часть рутинных мер по подготовке к возможному ухудшению ситуации с безопасностью на Украине.

По данным Bild и Daily Express, возможность эвакуации своих дипломатов из Украины также рассматривают Германия и Великобритания.

The New York Times со ссылкой на источник в Службе безопасности Украины писала, что эвакуацию дипломатов из страны готовит и Россия. В российском МИД это опровергли.

Киев и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением «агрессивных действий» со стороны России у границ Украины. Москва не раз отвергала эти обвинения и подчеркивала, что заявления об «агрессии РФ» используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ.