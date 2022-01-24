«23 января 2022 года госдепартамент санкционировал добровольный отъезд наемных сотрудников США и распорядился об отъезде соответствующих членов семей из посольства в Киеве ввиду сохраняющейся угрозы военных действий со стороны России», — говорится в заявлении.
Госдеп также рекомендовал гражданам США, которые находятся на Украине, рассмотреть возможность уехать из страны уже сейчас, используя коммерческие рейсы. Ведомство призвало американцев не ездить на Украину из-за «сохраняющейся напряженности» возле российско-украинской границы.
Представитель ведомства заявила на брифинге, что американское посольство в Киеве продолжит работать в штатном режиме, чтобы «поддержать Украину в этот критический момент».
В посольстве США в Киеве работают около 180 граждан США и 560 нанятых на месте граждан Украины. Эта цифра не включает членов семей дипломатов.
На днях канал CNN со ссылкой на источники сообщил, что посольство США на Украине запросило у Госдепа разрешение на отъезд из страны неосновного персонала. Другой источник CNN, близкий к украинскому правительству, передавал, что президент Украины Владимир Зеленский, обсуждая с госсекретарем США Энтони Блинкеном возможность эвакуации персонала посольства, назвал такой шаг «чрезмерной реакцией».
Как писал Bloomberg, согласно плану, который рассматривают Соединенные Штаты, членов семей дипломатов могут вывезти в обязательном порядке, а неосновной персонал посольства сможет выехать по своему желанию. Источник издания в Белом доме охарактеризовал разработку этого плана как часть рутинных мер по подготовке к возможному ухудшению ситуации с безопасностью на Украине.
По данным Bild и Daily Express, возможность эвакуации своих дипломатов из Украины также рассматривают Германия и Великобритания.
The New York Times со ссылкой на источник в Службе безопасности Украины писала, что эвакуацию дипломатов из страны готовит и Россия. В российском МИД это опровергли.
Киев и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением «агрессивных действий» со стороны России у границ Украины. Москва не раз отвергала эти обвинения и подчеркивала, что заявления об «агрессии РФ» используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ.