Великобритания руководствуется несколькими целями в своей глобальной политике, подчеркнул эксперт.
«Главная — воспользоваться противостоянием между глобальными гегемонами в лице США, России и Китая и усилить свою собственную позицию, вплоть до восстановления Британской империи;
Вторая цель — создать в Европе оси «Лондон — Анкара» с тем, чтобы создать некую альтернативную политическую реальность;
Третья — использовать такие страны, как Украину для постоянного третирования России как геополитического игрока, чтобы вбить клин в отношения между Россией и США, чтобы не допустить нормализации отношений», — сказал Бондаренко.
Британия прекрасно понимает, что если усугубится противостояние между США и Россией, то Россия будет более тесно сотрудничать с Китаем и от этого будет выигрывать только британская дипломатия, и поэтому Украина является прекрасным инструментом для достижения этих целей, заключил собеседник издания.
Полностью интервью можно прочитать здесь.