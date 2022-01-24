Великобритания заявила, что Украина стала приоритетной целью её внешней политики. Это в интервью Украина.ру прокомментировал директор Фонда «Украинская политика» Константин Бондаренко

Великобритания руководствуется несколькими целями в своей глобальной политике, подчеркнул эксперт. Военный эксперт рассказал, как США и Великобритания пытаются обойти конвенцию Монтрё © РИА Новости, Стрингер / Перейти в фотобанк

«Главная — воспользоваться противостоянием между глобальными гегемонами в лице США, России и Китая и усилить свою собственную позицию, вплоть до восстановления Британской империи;

Вторая цель — создать в Европе оси «Лондон — Анкара» с тем, чтобы создать некую альтернативную политическую реальность;

Третья — использовать такие страны, как Украину для постоянного третирования России как геополитического игрока, чтобы вбить клин в отношения между Россией и США, чтобы не допустить нормализации отношений», — сказал Бондаренко.

Британия прекрасно понимает, что если усугубится противостояние между США и Россией, то Россия будет более тесно сотрудничать с Китаем и от этого будет выигрывать только британская дипломатия, и поэтому Украина является прекрасным инструментом для достижения этих целей, заключил собеседник издания.

Полностью интервью можно прочитать здесь.