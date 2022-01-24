Успешная операция ОДКБ в регионе должна послужить началом нового российского подхода к Средней Азии. Об этом в интервью Украина.ру рассказал руководитель Аналитического центра Российского общества политологов (РОП) Андрей Серенко

У России есть потенциал вооружённых сил и ОДКБ, которые работают. Однако они не могут подменить собой потребности во всеобъемлющей стратегии на постсоветском пространстве, подчеркнул эксперт. «Пусть процветает Казахстан»: уроженец Алма-Аты Жириновский обратился к жителям страны © Пресс-служба Госдумы РФ / Пресс-служба Госдумы РФ / Перейти в фотобанк

«Возможность Москвы сыграть роль новой точки сборки для региона, которая может предложить свои услуги не только в сфере безопасности, а с точки зрения чего-то большего — есть. Казахстанский кризис усилил позиции России не только в Казахстане, но и в регионе в целом. Это злит наших недругов, и это хорошо, потому что это форма признания», — сказал Серенко.

Москве важно развить успех в Казахстане и предложить инициативы, связанные с интеграционными проектами: нужны новые идеи для взаимодействия с новыми социальными группами, заключил эксперт.

Полностью интервью можно прочитать здесь.