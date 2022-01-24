У России есть потенциал вооружённых сил и ОДКБ, которые работают. Однако они не могут подменить собой потребности во всеобъемлющей стратегии на постсоветском пространстве, подчеркнул эксперт.
«Возможность Москвы сыграть роль новой точки сборки для региона, которая может предложить свои услуги не только в сфере безопасности, а с точки зрения чего-то большего — есть. Казахстанский кризис усилил позиции России не только в Казахстане, но и в регионе в целом. Это злит наших недругов, и это хорошо, потому что это форма признания», — сказал Серенко.
Москве важно развить успех в Казахстане и предложить инициативы, связанные с интеграционными проектами: нужны новые идеи для взаимодействия с новыми социальными группами, заключил эксперт.
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