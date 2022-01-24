Граждане Казахстана русского происхождения во время беспорядков в стране были в основном в роли сторонних наблюдателей. Об этом в интервью Украина.ру рассказал главный редактор информационного портала «Русские в Казахстане» Илья Намовир

Точно выяснить позицию русского населения по поводу событий в Казахстане не представляется возможным, но можно констатировать, что в основной массе русские Казахстана наблюдали за событиями со стороны, утверждает эксперт. Намовир о том, почему часть русских осталась в Казахстане © commons.wikimedia.org, Radosław Drożdżewski (Zwiadowca21)

«Хотя, к примеру, в Павлодаре в списке задержанных за административные правонарушения в те дни встречались и русские фамилии», — сказал Намовир.

Русские алматинцы, напротив, до сих пор отходят от шока событий и посттравматического синдрома и очень нелестно отзываются о тех, кто говорит, что не стоило обращаться за помощью к ОДКБ, подчеркнул собеседник издания.

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