Подписание договора об объединении УНР и ЗУНР (Западноукраинская народная республика), который назвали «Актом Злуки», сейчас является на Украине государственным праздником. О том, может ли Западная Украина вспомнить о своих традициях государственности, рассказал в интервью Украина.ру политолог и историк Владимир Корнилов

Идея возрождения ЗУНР уже существует в умах западноукраинцев, убеждён эксперт. Ждет отмашки из США: Залотарёв заявил, что Порошенко давно «закупился» к Майдану © РИА Новости, Александр Максименко / Перейти в фотобанк

«Эта идея уже возродилась. Мы не раз слышали заявления галичан о необходимости, если не отделения от «Большой Украины», то хотя бы обособления от нее в рамках пока еще единого государства…Если львовяне убедятся в том, что «Большую Украину» никогда не возьмут в ЕС, они с удовольствием пойдут на провозглашение либо очередной ЗУНР, либо Галицкого королевства», — сказал Корнилов.

Чем больше в Киеве будет продолжаться бардак, тем сильнее будут развиваться эти тенденции, заключил эксперт.

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