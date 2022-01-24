Идея возрождения ЗУНР уже существует в умах западноукраинцев, убеждён эксперт.
«Эта идея уже возродилась. Мы не раз слышали заявления галичан о необходимости, если не отделения от «Большой Украины», то хотя бы обособления от нее в рамках пока еще единого государства…Если львовяне убедятся в том, что «Большую Украину» никогда не возьмут в ЕС, они с удовольствием пойдут на провозглашение либо очередной ЗУНР, либо Галицкого королевства», — сказал Корнилов.
Чем больше в Киеве будет продолжаться бардак, тем сильнее будут развиваться эти тенденции, заключил эксперт.
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