Подписание договора об объединении УНР (Украинская народная республика) и ЗУНР (Западноукраинская народная республика), который назвали «Актом Злуки», сейчас является на Украине государственным праздником. О том, что на самом деле происходило в те дни, рассказал в интервью Украина.ру политолог и историк Владимир Корнилов

На момент подписания договора стороны не обладали ни контролем над заявленной территорией, ни легитимностью, подчеркнул эксперт. Рождественская история: как сложилась жизнь многодетной матери Светланы Пикты, бежавшей от украинских спецслужб © Скриншот Украина.ру

«На тот момент разрозненные отряды Симона Петлюры контролировали некоторые части Украины, включая Киев. Большей частью произошло это в результате вакуума власти, возникшего после оставления Юга России немцами…Практически в тот же день, аккурат после торжеств на Софийской площади, власти УНР начали эвакуацию и из Киева», — сказал Корнилов.

Что же касается ЗУНР, то это вообще было потешное образование. С момента провозглашения ЗУНР до взятия ее столицы поляками прошла всего неделя. К январю 1919 г. вся ЗУНР находилась во время подписания Акта Злуки на Софийской площади, заключил эксперт.

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