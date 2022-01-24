На момент подписания договора стороны не обладали ни контролем над заявленной территорией, ни легитимностью, подчеркнул эксперт.
«На тот момент разрозненные отряды Симона Петлюры контролировали некоторые части Украины, включая Киев. Большей частью произошло это в результате вакуума власти, возникшего после оставления Юга России немцами…Практически в тот же день, аккурат после торжеств на Софийской площади, власти УНР начали эвакуацию и из Киева», — сказал Корнилов.
Что же касается ЗУНР, то это вообще было потешное образование. С момента провозглашения ЗУНР до взятия ее столицы поляками прошла всего неделя. К январю 1919 г. вся ЗУНР находилась во время подписания Акта Злуки на Софийской площади, заключил эксперт.
Полностью интервью можно прочитать здесь.