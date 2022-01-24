"Декоммунизировать" надо самих "декоммунизаторов". Украине нужна радикальная смена системы общественных отношений и федерализация. Об этом в интервью Украина.ру рассказал директор аналитического центра «Третий сектор» Андрей Золотарев

Вместо переименования улиц и городов Украине нужно было сменить саму систему общественных отношений, уверен эксперт. Помимо этого, Золотарёв полагает, что у федерализации и децентрализации страны нет альтернативы. На «санаторий у деда Лукьяна» у Порошенко шансов мало - Золотарев © пресс-служба президента Украины

«У Украины вообще вариантов немного. Ей надо было проводить политику гуманитарной децентрализации, расширения прав регионов. Если мы посмотрим на социологию, то реформа децентрализации оказалась самой успешной. Это лучше междоусобной войны и это лучше распада по сценарию Югославии. На какой-то исторический период это решило бы проблемы и противоречия», — сказал эксперт.

Однако сейчас препятствием к реформам служит конфликт в Донбассе. Имплементация федеративных реформ сейчас будет означать, что Донбасс силой оружия отстоял своё право на автономию, что приведёт к вопросам в Закарпатье и Буковине, заключил эксперт.

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