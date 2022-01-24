Не получив добро на новый Майдан от американского посольства, Пётр Порошенко будет делать ставку на досрочные президентские выборы. Об этом в интервью Украина.ру рассказал директор аналитического центра «Третий сектор» Андрей Золотарев

Порошенко — прожжённый политик, и он будет "шатать" Зеленского, начиная с экономических вопросов, отметил эксперт. ЕС разрабатывает санкции против России - МИД Австрии © РИА Новости, Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанк

«Порошенко будет делать ставку на досрочные выборы. Пока добро на Майдан против Зеленского он не получил. Это само по себе хорошо для Зеленского, поскольку Порошенко еще с конца осени готовился к Майдану, были закуплены палатки, экраны и сцена…Такое "добро" он, очевидно, не получил», — сказал Золотарёв.

В свою очередь, посол Великобритании на Украине Мелинда Симмонс недвусмысленно высказалась о перспективах уголовного преследования Порошенко: таким образом, поддержку экс-президенту Запад продолжает оказывать.

Полностью интервью можно прочитать здесь.