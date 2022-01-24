Для США крайне важно не допустить сближения России и Китая. Поэтому Вашингтон идёт на негласные компромиссы с Москвой - эксперты полагают, что Джо Байден склоняет Владимира Зеленского к исполнению Минских соглашений. Об этом в интервью Украина.ру рассказал директор аналитического центра «Третий сектор» Андрей Золотарёв

Эксперт напомнил, что американское давление на Минск после выборов 2020 года не привело к желаемому результату, и то же самое они понимают в отношении России. «Бойко или Порошенко». Золотарев о том, кого выберет Зеленский в качестве спарринг-партнера © Facebook, Золотарев Андрей

«Хотя Блинкен в команде Байдена относится к той части, которая считает основной проблемой Россию, их больше беспокоят огромные амбиции Китая. Если они не договорятся с Россией, то это приведет к сближению Москвы и Пекина, вот они и ищут какие-то компромиссы…Одним из таких компромиссов является выполнение Минских соглашений, которые выгодны и России, потому что они меняют политический баланс», — сказал Золотарёв.

В результате имплементации "Минска" Украина превратится в федеративную структуру наподобие Боснии-Герцеговины, что будет выгодно в том числе и России: Украина не сможет проводить откровенно русофобскую политику с территориями Донецка и Луганска в своём составе, заключил эксперт.

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