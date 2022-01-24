Эксперт напомнил, что американское давление на Минск после выборов 2020 года не привело к желаемому результату, и то же самое они понимают в отношении России.
«Хотя Блинкен в команде Байдена относится к той части, которая считает основной проблемой Россию, их больше беспокоят огромные амбиции Китая. Если они не договорятся с Россией, то это приведет к сближению Москвы и Пекина, вот они и ищут какие-то компромиссы…Одним из таких компромиссов является выполнение Минских соглашений, которые выгодны и России, потому что они меняют политический баланс», — сказал Золотарёв.
В результате имплементации "Минска" Украина превратится в федеративную структуру наподобие Боснии-Герцеговины, что будет выгодно в том числе и России: Украина не сможет проводить откровенно русофобскую политику с территориями Донецка и Луганска в своём составе, заключил эксперт.
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