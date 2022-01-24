О закулисных договорённостях лидеров США и России можно судить по косвенным признакам, проявившимся после переговоров в Женеве. Об этом в интервью Украина.ру рассказал киевский писатель Игорь Лесев

Президент США Джо Байден взял на себя обязательство заставить Киев реализовать политическую часть Минских соглашений, утверждает эксперт. Лесев: Американцы предлагают Зеленскому застрелиться © РИА Новости, Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанк

«И здесь все об этом говорит. И прямые слова Байдена, что альтернативы Минским нет. И постоянные истерики из Вашингтона, что иначе Россия «вот-вот нападет». И обиженное заявление Зеленского, который практически прямым текстом говорит, что Штаты его пытаются нагнуть с "Минском"», — сказал Лесев.

Американцы не могут не знать, что заставить Зеленского исполнить Минские соглашения — значит завершить его политическую карьеру, а этого лидер и его команда пытаются избежать любой ценой, заключил эксперт.

Полностью интервью можно прочитать здесь.