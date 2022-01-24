Президент США Джо Байден взял на себя обязательство заставить Киев реализовать политическую часть Минских соглашений, утверждает эксперт.
«И здесь все об этом говорит. И прямые слова Байдена, что альтернативы Минским нет. И постоянные истерики из Вашингтона, что иначе Россия «вот-вот нападет». И обиженное заявление Зеленского, который практически прямым текстом говорит, что Штаты его пытаются нагнуть с "Минском"», — сказал Лесев.
Американцы не могут не знать, что заставить Зеленского исполнить Минские соглашения — значит завершить его политическую карьеру, а этого лидер и его команда пытаются избежать любой ценой, заключил эксперт.
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