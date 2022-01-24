В силу фантасмагоричности украинского политического поля, прогнозировать будущее экс-президента Петра Порошенко и лидера Украины Владимира Зеленского крайне затруднительно. Но одно точно - ни один из них больше не достигнет высших постов в системе власти Украины, уверен киевский писатель Игорь Лесев. Об этом он рассказал в интервью Украина.ру

Украина — не совсем линейная страна, и в ней трудно делать политические прогнозы. Здесь двигаясь из пункта А в пункт Б, можно завернуть в другое измерение, заявил эксперт. Ждет отмашки из США: Залотарёв заявил, что Порошенко давно «закупился» к Майдану © РИА Новости, Александр Максименко / Перейти в фотобанк

По поводу электоральных шансов Порошенко эксперт делает неутешительные выводы: у политика уже сейчас арестованы значительные активы, и его финансовые ресурсы ограничиваются. У нынешнего президента Зеленского также невелики шансы вернуться во власть.

«В Офисе живут в иллюзии, что если на президентских выборах вывести во второй тур Порошенко, то люди, плюясь, но снова проголосуют за Зеленского…А у Зеленского впереди еще столько черных лебедей, что далеко не факт, что он еще сам попадет через 2 года во второй тур», — сказал Лесев.

Скорее всего, Зеленского и Порошенко ждёт зажиточная эмиграция с богемным образом жизни за пределами Украины, заключил эксперт.

Полностью интервью можно прочитать здесь.