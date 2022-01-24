Украина — не совсем линейная страна, и в ней трудно делать политические прогнозы. Здесь двигаясь из пункта А в пункт Б, можно завернуть в другое измерение, заявил эксперт.
По поводу электоральных шансов Порошенко эксперт делает неутешительные выводы: у политика уже сейчас арестованы значительные активы, и его финансовые ресурсы ограничиваются. У нынешнего президента Зеленского также невелики шансы вернуться во власть.
«В Офисе живут в иллюзии, что если на президентских выборах вывести во второй тур Порошенко, то люди, плюясь, но снова проголосуют за Зеленского…А у Зеленского впереди еще столько черных лебедей, что далеко не факт, что он еще сам попадет через 2 года во второй тур», — сказал Лесев.
Скорее всего, Зеленского и Порошенко ждёт зажиточная эмиграция с богемным образом жизни за пределами Украины, заключил эксперт.
Полностью интервью можно прочитать здесь.