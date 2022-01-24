Задачи заключить экс-президента Украины Петра Порошенко под стражу у Владимира Зеленского не было. Лучшим развитием событий для Зеленского было бы, если Порошенко остался за границей. Об этом в интервью Украина.ру рассказал киевский писатель Игорь Лесев

Идеальным вариантом для Офиса президента был окончательный выезд Порошенко за границу и захват Зеленским электорального поля экс-президента. Зеленский может разрушить страну еще до российского нападения: соцсети о захвате Харькова © Открытые источники

«И план ведь до какого-то момента даже работал — Порошенко очень трусливый персонаж, и вся страна смеялась с его гагаринского «поехали, ** твою мать!»…Если бы Порошенко и дальше оставался за границей, он бы терял не только политические перспективы, но и всю свою бизнес-конструкцию. Его бы просто раздевали, как все эти годы делают с тем же Фирташем. Поэтому, заручившись осторожной поддержкой на Западе, он вернулся», — сказал Лесев.

Дальнейшее возвращение Порошенко и последовавшее освобождение под личное поручение оказали сокрушительный удар по авторитету и рейтингу Зеленского, заключил эксперт.

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