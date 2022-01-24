Глобальные элиты и руководство США не принимают позиций и предложений России по безопасности в Европе. Стороны перешли на язык ультиматумов. О том, какой выход возможен из сложившейся ситуации, рассказал в интервью Украина.ру российско-американский политолог Николай Злобин

На Западе есть понимание действий России, но никто не готов принять её условия по нерасширению НАТО, подчеркнул эксперт. Это показывает необходимость дальнейших сложных переговоров, считает Злобин. Российские «красные линии» Западу непонятны - Злобин © РИА Новости, Нина Зотина

«На мой взгляд, это означает необходимость Москвы и Вашингтона выдохнуть, сесть за стол переговоров и не кавалерийской атакой или ультиматумами, а путём долгих, нудных, тягучих, тяжёлых, противных переговоров пытаться разгрести ту кучу проблем, которая накопилась в их отношениях за последние два десятилетия», — сказал Злобин.

России и США нужна не кавалерийская атака, а игра в политические бирюльки, когда каждая из сторон осторожно, чтобы не потревожить всю кучу, будет вытаскивать одну проблему, потом другую, потихоньку уменьшая накопленный негатив, заключил собеседник издания.

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