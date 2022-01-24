На Западе есть понимание действий России, но никто не готов принять её условия по нерасширению НАТО, подчеркнул эксперт. Это показывает необходимость дальнейших сложных переговоров, считает Злобин.

Российские «красные линии» Западу непонятны - Злобин
Российские «красные линии» Западу непонятны - Злобин
© РИА Новости, Нина Зотина

«На мой взгляд, это означает необходимость Москвы и Вашингтона выдохнуть, сесть за стол переговоров и не кавалерийской атакой или ультиматумами, а путём долгих, нудных, тягучих, тяжёлых, противных переговоров пытаться разгрести ту кучу проблем, которая накопилась в их отношениях за последние два десятилетия», — сказал Злобин.

России и США нужна не кавалерийская атака, а игра в политические бирюльки, когда каждая из сторон осторожно, чтобы не потревожить всю кучу, будет вытаскивать одну проблему, потом другую, потихоньку уменьшая накопленный негатив, заключил собеседник издания.

Полностью интервью можно прочитать здесь.

 