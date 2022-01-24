Ранее президент РФ Владимир Путин назвал одной из причин, почему вступление Украины в НАТО — это "красная линия" для России, подлётное время ударных вооружений с территории Украины. Злобин отметил, что этот тезис на Западе встречают с непониманием.
«Размещение ударных вооружений в Украине резко сокращает подлётное время к Москве для западных ракет, однако с другой стороны примерно такое же подлётное время уже есть при теоретическом запуске подобных ракет с территории прибалтийских стран, Норвегии», — сказал эксперт.
Злобин пояснил, что у западных лидеров возникает вопрос: почему подлётное время именно с территории Украины считают неприемлемым, и нет ли здесь не только военной, но и политической составляющей.
Западные элиты предполагают, что позиция России в отношении Украины вызвана не чисто военными угрозами, но политическими и идеологическими, но никто на Западе не готов принять её условия, заключил Злобин.
Полностью интервью можно прочитать здесь.