Российская позиция по неразмещению ракетных комплексов на Украине понятна российским политикам и экспертам, ближайшим союзникам России, но не понятна глобальной элите, считает российско-американский политолог Николай Злобин. Об этом он рассказал в интервью Украина.ру

Ранее президент РФ Владимир Путин назвал одной из причин, почему вступление Украины в НАТО — это "красная линия" для России, подлётное время ударных вооружений с территории Украины. Злобин отметил, что этот тезис на Западе встречают с непониманием.

«Размещение ударных вооружений в Украине резко сокращает подлётное время к Москве для западных ракет, однако с другой стороны примерно такое же подлётное время уже есть при теоретическом запуске подобных ракет с территории прибалтийских стран, Норвегии», — сказал эксперт.

Злобин пояснил, что у западных лидеров возникает вопрос: почему подлётное время именно с территории Украины считают неприемлемым, и нет ли здесь не только военной, но и политической составляющей.

Западные элиты предполагают, что позиция России в отношении Украины вызвана не чисто военными угрозами, но политическими и идеологическими, но никто на Западе не готов принять её условия, заключил Злобин.

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