Самой главной проблемой России в контексте противостояния с Западом являются её союзники. У России в них нет и не может быть уверенности, считает российско-американский политолог Николай Злобин. Об этом он рассказал в интервью Украина.ру

Ряд экспертов возлагает надежды на поддержку Китая в противостоянии России с США, однако Злобин считает, что на Китай рассчитывать не приходится.

«Китай, на который, видимо, Москва рассчитывает до сих пор, никогда не участвовал в военных разборках своих союзников на их стороне. Китай всегда старался занимать нейтральную позицию, официально провозглашая, что Пекин питает надежду на то, что стороны договорятся дипломатически», — сказал собеседник издания. Злобин объяснил, почему в войне с Западом виновата будет Россия © РИА Новости, Владимир Трефилов / Перейти в фотобанк

Злобин отметил, что даже Белоруссия, невзирая на попытку осуществления в стране "майдана", так до сих пор и не признала Крым. Также эксперт напомнил, что и Белоруссия, и Китай имеют хорошие отношения с Украиной. Тем не менее, логика поведения России понятна, она действительно чувствует себя загнанной в угол, заключил Злобин.

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