Россия поступила очень по-американски, предъявив западным партнёрам ультиматум по безопасности. Однако в дальнейшем Москва пошла на уступки, что ослабило её позиции, считает российско-американский политолог Николай Злобин. Об этом он рассказал в интервью Украина.ру

Попытка России договориться с США напрямую была естественна, но многим в мире она напомнила времена холодной войны, подчеркнул эксперт.

«Американская реакция на российский ультиматум была немедленной и негативной, Вашингтон сказал, что он на эти условия пойти не может и никогда не пойдёт. Казалось бы, куда яснее, однако после этого были проведены переговоры в Женеве, которые показали многим на Западе, что, возможно, российский ультиматум не такой уж и ультиматум», — сказал Злобин.

То, что в ходе переговоров оказалось возможным изменить российскую позицию, не сыграло на пользу Москве, подчеркнул эксперт.

«Вашингтон предложил провести переговоры по проблемам размещения ракет в Европе (что было частью российского ультиматума) и Москва стала рассматривать этот вариант…другой вопрос, что российский ультиматум всё-таки не комплексный обед, а меню, из которого можно выбрать отдельные позиции», — заявил собеседник издания.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил журналистам, что российские предложения США/НАТО по безопасности в Европе — «не меню, а пакетное соглашение».

Полностью интервью можно прочитать здесь.