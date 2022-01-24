Глобальные элиты и США оказались озадачены российскими предложениями по безопасности в Европе, которые российско-американский политолог Николай Злобин называет ультиматумами. Об этом он рассказал в интервью Украина.ру

Россия поступила очень по-американски, и это немного озадачило самих американцев, они не привыкли, когда с ними разговаривают таким ультимативным языком, заявил эксперт. Подход России был абсолютно естественным, однако во многом напомнил период холодной войны, считает Злобин. МИД РФ рассказал о «токсичной кампании» США против России © CC0, Pixabay

«Американская реакция на российский ультиматум была немедленной и негативной, Вашингтон сказал, что он на эти условия пойти не может и никогда не пойдёт. Казалось бы, куда яснее, однако после этого были проведены переговоры в Женеве», — сказал Злобин.

Российская позиция понятна россиянину, российскому руководству, небольшой группе экспертов на Западе, но она крайне озадачила глобальную элиту, заявил эксперт.

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