Российско-американский политолог Николай Злобин полагает, что для России сложилась неблагоприятная геополитическая обстановка, в которой Россия же и будет виновата в случае конфликта с Западом. Об этом он рассказал в интервью Украина.ру

В информационной войне Москва сильно уступает Вашингтону, так как её версия событий сильно проигрывает по популярности, распространённости и аргументированности западной версии событий, уверен эксперт. Злобин отметил и позднюю реакцию России на расширение НАТО. «Глубочайшее недоверие»: Злобин оценил первый год работы президента Байдена © РИА Новости, Сергей Гунеев / Перейти в фотобанк

«Даже сам факт, что НАТО в 2008 году приняла принципиальное решение о возможности Украины и Грузии вступления в НАТО, после чего Россия подписывала много относительно дружественных договоров и актов с этой организацией», — сказал собеседник издания.

Российскую логику можно понять, но реакция на расширение НАТО заняла 13 лет, что не помогает Москве в информационной схватке, заключил Злобин.

Полностью интервью можно прочитать здесь.