Кто бы ни начал активные боевые действия в конфликте между Россией и Западом, виновата в этом будет Россия. Для РФ сложилась неблагоприятная геополитическая ситуация, считает российско-американский политолог Николай Злобин. Об этом он рассказал в интервью Украина.ру

Одной из причин, почему для России сложилась неблагоприятная геополитическая обстановка, Злобин назвал требования РФ к США/НАТО по безопасности в Европе. Злобин назвал главную проблему России в противостоянии с Западом © РИА Новости, Нина Зотина

«Россия пошла первой на обострение отношений с Западом и выдвинула свой ультиматум с требованиями безопасности. Это привело к беспрецедентной консолидации всех антироссийских сил, консолидации НАТО, я бы даже сказал, консолидации всех непророссийских сил…Иными словами антироссийский фронт сегодня шире и сплочённей, чем когда-либо за последние годы. Хочется верить, что Россия просчитывала эту ситуацию и готова к последствиям», — сказал собеседник издания.

Если Россия сама не начнёт войну с Западом, то войны не будет, уверен эксперт. По мнению Злобина, у Запада нет никаких причин разрешать проблемы с Россией путём вооружённого конфликта.

Полностью интервью можно прочитать здесь.