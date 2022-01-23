Посольство России в Великобритании призвало британские власти прекратить риторические провокации вокруг Украины. Об этом сообщили 23 января на Facebook-странице ведомства

Мураев высмеял признание его «пророссийским лидером» © Евгений Мураев

В посольстве отметили, что внешнеполитическое ведомство Великобритании, оказавшись в результате своей недальновидной линии на обочине реальных дипломатических процессов, видит свою роль в постоянном разжигании антироссийских настроений.

«Логика нехитрая: каждый день обвинять Россию в подготовке "неминуемого" вторжения на Украину и на этом выдуманном "основании" пытаться играть роль идеологического лидера "свободного мира", защищающегося от "автократов". Эта лозунговая мишура сочетается с очевидной деградацией британского экспертного потенциала на российском и украинском направлении», — подчеркнули в посольстве.

Там назвали «анекдотичным» заявление о намерении России привести к власти в Киеве пророссийского лидера.

«Чего стоит заявление министра иностранных дел Э.Трасс о том, что Украина в своей истории сталкивалась с многочисленными захватчиками — "от монголов до татар". Последняя же новость — о намерении России привести к власти в Киеве бывшего депутата Верховной Рады, который в самой России находится под санкциями как лицо, представляющее угрозу национальной безопасности, — и вовсе анекдотична», — сказано в заявлении.

В российском посольстве также добавили, что британские власти наряду с этими абсурдными заявлениями направляют на Украину смертоносное вооружение, наращивают собственное военное присутствие вблизи российских границ, поощряют саботаж Киевом Минских соглашений

МИД Великобритании ранее бездоказательно обвинил российские спецслужбы в том, что они якобы планируют посадить в Киеве «пророссийского лидера», в качестве которого в заявлении министерства назван бывший депутат Верховной Рады Украины Евгений Мураев. Заявление было сделано спустя несколько часов после предупреждения российского МИД о готовящихся информационных и военных провокаций со стороны Запада, в частности США, по украинской тематике. При этом никаких доказательств своих заявлений британское ведомство не привело. МИД России, комментируя заявление британского МИД, назвал его дезинформацией и еще одним свидетельством того, что именно страны НАТО во главе с англосаксами занимаются эскалацией напряженности вокруг Украины.

Сам Мураев напомнил, что попал под российские санкции еще в 2018 году, подчеркнул, что у его семьи «там арестованы активы» и пошутил, что не понимает, как это все сочетается у британских спецслужб и Форин-офиса.