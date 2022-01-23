Евросоюз работает над пакетом санкций против России в сфере экономики и финансов на случай эскалации ситуации на Украине. Об этом 22 января заявил глава министерства иностранных дел (МИД) Австрии Александер Шалленберг в интервью Presse am Sonntag

«Санкции за то, что существуете»: Суздальцев рассказал про абсурдные угрозы Украины © president.gov.ua заверил Шалленберг.

Австрийский министр также не исключил вероятность отключения России от системы SWIFT.

«Ничто не исключается из обсуждения. Многое будет зависеть от того, что произойдет на самом деле. Если российские войска вторгнутся на украинскую территорию широким фронтом, то это наихудший сценарий. Есть и другие сценарии: кибератаки, нападения наемников без опознавательных знаков», — отметил Шалленберг.

При этом он вновь выступил против санкций в отношении проекта «Северный поток-2» из-за ситуации на Украине.

«Мы в Европе в определенной степени зависим от энергии из России. Такова реальность, и "Северной поток —2" еще даже не является ее частью. Мы не изменим это за одну ночь, если хотим иметь тепло и электричество», — заключил он.

Киев и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением «агрессивных действий» со стороны России у границ Украины. Москва не раз отвергала эти обвинения и подчеркивала, что заявления об «агрессии РФ» используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ.