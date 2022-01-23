Еврокомиссар Кадри Симсон 22 января на пресс-конференции по итогам неформальной встречи министров энергетики стран ЕС назвала геополитическую напряженность одной из причин высоких цен на газ, говорится на сайте Еврокомиссии

Парадоксы мировой энергетики: чем злее враги России, тем выше цены на газ © POOL / POOL / Перейти в фотобанк сказала она.

Как отметила еврокомиссар, в последнее время котировки топлива достигали исторических максимумов, что косвенно влияло на тарифы в Евросоюзе, в результате чего потребители и промышленность столкнулись с трудностями при оплате счетов.

Она добавила, что ЕС принял для граждан меры поддержки в размере 21 миллиарда евро.

К закрытию торгов в пятницу цены фьючерсов на газ в Европе перешагнули порог в 900 долларов за тысячу кубометров. Стоимость ближайших фьючерсов по индексу голландского TTF на открытии торгов чуть превысила 880 долларов. В конце декабря котировки достигали исторического максимума в 2190,4 доллара за тысячу кубометров, после чего перешли к коррекционному снижению. В первой половине января расчетная цена фьючерсов демонстрировала нестабильную динамику.

Эксперты связывали рост стоимости газа с несколькими факторами: низким уровнем заполненности европейских подземных хранилищ (после продолжительной холодной зимы и жаркого лета), ограничением предложения со стороны основных поставщиков и высоким спросом на сжиженный природный газ в Азии.