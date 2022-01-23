Великобритания разрабатывает санкции против Москвы на случай эскалации ситуации вокруг Украины. Об этом сообщила 22 января британская газета Telegraph

«Санкции за то, что существуете»: Суздальцев рассказал про абсурдные угрозы Украины © president.gov.ua

По информации издания, «Британия рассматривает "ядерный" вариант поддержки отключения России от международной платежной системы SWIFT». Кроме того, британский премьер Борис Джонсон считает, что санкции «не могут не включать» мер против «Северного потока-2».

Отмечается также, что Джонсон намерен провести переговоры с лидерами стран G7 (помимо Британии, это США, Германия, Италия, Канада, Франция и Япония) чтобы завершить создание "санкционной коалиции" для принятия «целенаправленных мер против олигархов, поддерживающих президента России». Конкретных имен в публикации не приводится.

«Великобритания работает через НАТО и в тесном сотрудничестве с США, чтобы проводить политику диалога и сдерживания, следуя дипломатическому пути, но готовит пакет санкций, которые ударят в самое сердце российской экономики, если это не удастся», — сказал газете источник, близкий к британскому премьеру.

Россия не раз отвергала обвинения Запада и Украины в «агрессивных действиях», заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а обвинения западных стран используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ.