Экс-командующего ВМС Германии Кая-Ахим Шенбаха после высказываний о Крыме, России и последовавшей за ними отставке внесли в базу скандального украинского ресурса «Миротворец»

«Лучше нести ахинею»: Пушков о скандальной отставке главы ВМС Германии © РИА Новости, Владимир Трефилов / Перейти в фотобанк

Ранее, выступая в Индии, Шенбах заявил, что «Крымский полуостров ушел», имея в виду, что он не вернется в состав Украины. Вице-адмирал также назвал нонсенсом обвинения со стороны Запада в адрес России в подготовке к дестабилизации на украинском направлении. Кроме того, вице-адмирал сказал, что Индия и Германия нуждаются в России для противостояния Китаю, указав, что президент Владимир Путин хочет от Запада «уважения на равных». Позднее Шенбах назвал заявления «явной ошибкой», он подал прошение об отставке, которое удовлетворила министр обороны Кристина Ламбрехт.

Сайт «Миротворец» известен скандальными публикациями, в которых обнародует данные журналистов, ополченцев из Донецкой и Луганской Народных Республик и других граждан, называя их «изменниками родины». В его списки часто попадают российские знаменитости, посещавшие Крым, а также политики и другие деятели, которых авторы заподозрят в причастности к «агрессии» против Украины.