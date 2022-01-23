«Публикация Bloomberg о том, что якобы глава КНР попросил главу России не нападать на Украину во время Олимпиады, чтобы не портить праздник, является фейком и провокацией», — говорится в заявлении дипмиссии.
В посольстве подчеркнули, что позиция Китая по украинскому вопросу последовательна и ясна.
«Китайская сторона выступает за урегулирование разногласий путем диалога и консультаций в рамках минских соглашений», — напомнили дипломаты.
January 22, 2022
О «просьбе» Си Цзиньпина ранее сообщило агентство Блумберг, сославшись на некоего китайского дипломата. Официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя эту публикацию, отметила, что это «уже не фейк, это уже информационная спецоперация соответствующих американских служб» с помощью данного СМИ.
Россия не раз отвергала обвинения Запада и Украины в «агрессивных действиях», подчеркивая, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать. Заявления об «агрессии» используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ.