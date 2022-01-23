Публикация в американских СМИ о том, лидер КНР Си Цзиньпин просил президента России Владимира Путина «не нападать на Украину» во время Олимпиады в Пекине - фейк и провокация. Об этом 22 января заявило посольство Китая в Москве в своем Twitter

Москва ожидает провокаций от США перед Олимпиадой - Захарова © Пресс-служба МИД РФ / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанк

В посольстве подчеркнули, что позиция Китая по украинскому вопросу последовательна и ясна.

«Китайская сторона выступает за урегулирование разногласий путем диалога и консультаций в рамках минских соглашений», — напомнили дипломаты.

pic.twitter.com/3AVRhaX5EB — Chinese Embassy in Russia 中国驻俄罗斯大使馆 (@ChineseEmbinRus) January 22, 2022

О «просьбе» Си Цзиньпина ранее сообщило агентство Блумберг, сославшись на некоего китайского дипломата. Официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя эту публикацию, отметила, что это «уже не фейк, это уже информационная спецоперация соответствующих американских служб» с помощью данного СМИ.

Россия не раз отвергала обвинения Запада и Украины в «агрессивных действиях», подчеркивая, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать. Заявления об «агрессии» используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ.