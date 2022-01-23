Новые антироссийские санкции (если их решатся ввести США) не станут для экономики РФ «экзистенциальными». Такое мнение 22 января высказал обозреватель The Daily Telegraph Джереми Уорнер

В Госдуме назвали ответ на санкции США © РИА Новости, Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанк отметил, что ограничения способны осложнить жизнь России, но не нанесут по ней смертельного удара.

Схожее мнение высказал главный экономист лондонского фонда Renaissance Capital Чарли Робертсон.

«У России довольно высокий болевой порог. Устойчивая внешняя и фискальная позиция, богатые резервы, процесс замещения доллара в международных расчетах и хорошо укомплектованный набор инструментов для контрсанкций делают Россию крепким орешком»,- сказал эксперт.

Чтобы оказать реальное влияние, Западу придется сделать то же самое, что он сделал с Ираном, запретив экспорт нефти и газа и исключив Россию из международной платежной системы SWIFT, заявил Уорнер.

«Ни одно из этих действий не выглядит реалистичным», — констатировал он.

Группа сенаторов-демократов в США ранее представила законопроект, предусматривающий новые санкции против России на случай обострения ситуации вокруг Украины. Инициативу выдвинул Роберт Менендес (демократ от штата Нью-Джерси). Он называл свой проект «матерью всех санкций». Сенаторы представили и другие инициативы, направленные против Москвы, но они во много повторяют предложенное Менендесом, однако есть и значительное отличие — демократ предлагает ввести ограничительные меры в случае дальнейшей эскалации ситуации вокруг Украины, его коллеги-республиканцы — независимо от развития событий. Документ предполагает ограничения против «Северного потока — 2», добывающей индустрии, как минимум трех финансовых институтов, госдолга, президента Владимира Путина и других представителей руководства страны. Как отметил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, американские законодатели упражняются кто во что горазд, предлагая много абсурдных законопроектов.

США и западные страны в последние месяцы заявляют об усилении активности российских военных около границы с Украиной. Москва не раз отвергала обвинения, заявляя, что не собирается нападать, а подобные заявления Запад использует как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ.