Украинские диверсанты похитили сотрудника оборонного ведомства ЛНР у линии соприкосновения в Донбассе. Об этом 23 января заявил официальный представитель Народной милиции Луганской Народной Республики Иван Филипоненко, передает РИА Новости

В Кремле прокомментировали предложение признать ЛНР и ДНР © РИА Новости, Сергей Гунеев / Перейти в фотобанк

По словам представителя Народной милиции, в ходе разбирательства установлено, что военнослужащий передал по радиосвязи сообщение о подозрительной активности в лесополосе и, не дожидаясь подкрепления, осуществил проверку местности.

Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против ДНР и ЛНР, которые заявили о независимости. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается в том числе в ходе встреч контактной группы. Однако и после соглашений о перемирии продолжаются перестрелки, в ДНР заявляли об обстрелах украинской тяжелой артиллерией жилых районов.

Москва неоднократно заявляла, что Киев не выполняет Минские соглашения и затягивает переговоры по урегулированию конфликта. В МИД РФ отмечали, что Киев направил в Донбасс половину всего личного состава вооруженных сил Украины. Москва выражала обеспокоенность переброской военной техники стран НАТО к российским границам и увеличением числа западных инструкторов в Донбассе.