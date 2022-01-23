Министерство иностранных дел Украины выступило с требованием к правительству ФРГ публично опровергнуть высказывания командующего ВМС страны Кая-Ахима Шёнбаха о том, что Крым никогда не вернется в состав Украины, заявил 22 января пресс-секретарь МИД Олег Николенко в своем Facebook

Главком ВМС Германии ушел в отставку после слов о Крыме © Никита Рассказов, Украина.ру Кая-Ахима Шёнбаха. Крымский полуостров может быть утрачен только в воображении немецкого вице-адмирала. Крым непременно вернется благодаря упорным усилиям Украины и ее партнеров», — написал Николенко.

Он потребовал публичного опровержения высказываний командующего ВМС со стороны правительства Германии, «которые подрывают суверенитет и территориальную целостность Украины и подрывают усилия по деэскалации ситуации в Европе».

По его словам, даже попытка понять президента России Владимира Путина со стороны командующего ВМС Германии должна иметь свои моральные и политические пределы безопасности.

Ранее, выступая в Индии, вице-адмирал и командующий ВМФ Германиизаявил, что Крым никогда не вернется в состав Украины. По поводу обвинений со стороны Запада в адрес России, что Москва якобы может планировать дестабилизацию Украины, вице-адмирал сказал, что это «нонсенс». Индия и ФРГ нуждаются в России для противостояния КНР, отметил Шенбах, указав, что Путин хочет от Запада «уважения на равных». Позднее Шенбах сообщил в соцсети Twitter, что его заявления были «явной ошибкой». В субботу вечером он попросил освободить себя от исполнения обязанностей, глава минобороны ФРГ Кристина Ламбрехт прошение об отставке приняла.