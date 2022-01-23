Посол Украины в Германии Андрей Мельник 23 января приветствовал отставку командующего ВМС ФРГ вице-адмирала Кая-Ахима Шенбаха, который ранее заявил, что Крым не вернется в состав Украины, передает welt.de

Главком ВМС Германии ушел в отставку после слов о Крыме © Никита Рассказов, Украина.ру

Он подчеркнул, что произошедшее «серьезно ставит под вопрос международный авторитет и надежность Германии — не только с украинской точки зрения». По словам Мельника, слова Шенбаха «повергли всю украинскую общественность в глубокий шок».

Ранее, выступая в Индии, вице-адмирал и командующий ВМФ Германии Кай-Ахим Шенбах заявил, что Крым никогда не вернется в состав Украины. По поводу обвинений со стороны Запада в адрес России, что Москва якобы может планировать дестабилизацию Украины, вице-адмирал сказал, что это «нонсенс». Индия и ФРГ нуждаются в России для противостояния КНР, отметил Шенбах, указав, что президент России Владимир Путин хочет от Запада «уважения на равных». Позднее Шенбах сообщил в соцсети Twitter, что его заявления были «явной ошибкой». В субботу вечером он попросил освободить себя от исполнения обязанностей, глава минобороны ФРГ Кристина Ламбрехт прошение об отставке приняла.

РФ не раз заявляла, что открыта к диалогу с Западом на основе взаимоуважения, но не она виновата в ухудшении отношений.