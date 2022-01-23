Глава ВМС ФРГ: Крым никогда не вернется в состав Украины
Глава ВМС ФРГ: Крым никогда не вернется в состав Украины
© РИА Новости, Андрей Иглов / Перейти в фотобанк
«Я только что попросил федерального министра обороны немедленно освободить меня от моих задач и обязанностей командующего военно-морского флота», — говорится в заявлении Шенбаха.

Вице-адмирал назвал такой шаг необходимым во избежание «дальнейшего ущерба» немецкому флоту, вооруженным силам и непосредственно стране.

«Федеральный министр приняла мою просьбу», — указал Шенбаха.

Ранее, выступая в Индии, Шенбах заявил, что Крым никогда не вернется в состав Украины. Вице-адмирал также назвал нонсенсом обвинения со стороны Запада в адрес России, что Москва якобы может планировать дестабилизацию Украины. Кроме того, вице-адмирал заявил, что Индия и Германия нуждаются в России для противостояния Китаю, указав, что президент Владимир Путин хочет от Запада «уважения на равных».

Позднее Шенбах назвал заявления «явной ошибкой» и «необдуманными, неверно оцененными в этой ситуации».

Россия не раз заявляла, что открыта к диалогу с Западом на основе взаимоуважения, но не она виновата в ухудшении отношений.

 