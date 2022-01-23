«Подобного рода планирование глубоко беспокоит. Народ Украины имеет суверенное право самостоятельно определять свое будущее, и мы выступаем на стороне наших демократически избранных партнеров на Украине», — цитирует агентство представителя совета по нацбезопасности Эмили Хорн.
МИД Великобритании ранее бездоказательно обвинил российские спецслужбы в том, что они якобы планируют посадить в Киеве «пророссийского лидера», в качестве которого в заявлении министерства назван бывший депутат Верховной Рады Украины Евгений Мураев. Заявление было сделано спустя несколько часов после предупреждения российского МИД о готовящихся информационных и военных провокаций со стороны Запада, в частности США, по украинской тематике. При этом никаких доказательств своих заявлений британское ведомство не привело. МИД России, комментируя заявление британского МИД, назвал его дезинформацией и еще одним свидетельством того, что именно страны НАТО во главе с англосаксами занимаются эскалацией напряженности вокруг Украины.
Сам Мураев напомнил, что попал под российские санкции еще в 2018 году, подчеркнул, что у его семьи «там арестованы активы» и пошутил, что не понимает, как это все сочетается у британских спецслужб и Форин-офиса.