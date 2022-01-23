Москва ожидает военных и информационных провокаций от США и Украины накануне Олимпиады в Пекине. Об этом 22 января заявила официальный представитель министерства иностранных дел (МИД) России Мария Захарова в своем Telegram

МИД РФ рассказал о «токсичной кампании» США против России © CC0, Pixabay Си Цзиньпин якобы «попросил» российского лидера Владимира Путина «не нападать на Украину» во время Олимпиады, которая пройдет с 4 по 20 февраля.

Как написала Захарова, материал этого агентства — «уже не фейк, это уже информационная спецоперация соответствующих американских служб» с помощью этого СМИ.

«Для тех, кто тогда от души верил в американскую демократию, публикую новостной сюжет из Тбилиси от 9-10 июля 2008 года. Ровно за месяц до начала Олимпиады в Китае. Спустя год Международная комиссия по расследованию обстоятельств войны на Южном Кавказе 2008 года под руководством экс-представителя ООН в Грузии Хайди Тальявини, созданная Евросоюзом для международного изучения причин конфликта, в своем докладе от 30 сентября 2009 года постановила: войну начала Грузия», — подчеркнула Захарова.

По словам дипломата, российская сторона ожидает провокаций от «США и ведомого ими киевского режима — как информационных, так, нельзя исключать, и военных».

«С них станется, тем более опыт имеется богатый», — добавила она.

Как отметила представитель ведомства, Bloomberg не приводит ни российских, ни китайских источников, пусть даже анонимных. Указанный в материале «дипломат в Китае» — это американцы, добавила она. Кроме этого, написала Захарова, агентство не обращалось за подтверждением информации ни к кому из тех, кто обязан или хотя бы мог обладать этой информацией.

«Я понимаю, что, судя по американским СМИ, Россия давно должна была "напасть". А мы все никак "не нападем". И вот вроде, по их логике, прекрасный момент — Олимпиада в Китае, которую эти же американские СМИ с подачи Вашингтона обливают грязью не первый месяц. Bloomberg объединяет две темы и выстреливает <…>, но мимо. Потому что теперь все вспомнят, кто именно любит совершать акты агрессии в ходе Олимпиады в Китае на самом деле», — подчеркнула она.

В августе 2008 года, во время летней пекинской Олимпиады, Грузия при президенте Михаиле Саакашвили начала военную кампанию в Южной Осетии. Тем самым Тбилиси рассчитывал вернуть утерянный с 1992 года контроль над республикой, многие жители которой имели гражданство России. В ответ Москва провела операцию по принуждению Грузии к миру и в конце августа того же года признала независимость Южной Осетии, а также Абхазии, другой бывшей грузинской автономии. Тбилиси разорвал дипотношения с российской стороной, диалог между странами поддерживался в рамках Женевских дискуссий и переговоров, проводимых с 2012 года в Праге.

Россия не раз отвергала обвинения Запада и Украины в «агрессивных действиях», подчеркивая, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать. Заявления об «агрессии» используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ.