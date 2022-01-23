«Байден встретился с представителями команды по нацбезопасности лично и виртуально в Кэмп-Дэвиде, чтобы обсудить продолжающиеся агрессивные действия РФ в отношении Украины», — говорится в материале.
Там сказано, что Байдену доложили о текущем состоянии «операции российских военных на границе Украины».
Коме того, на мероприятии обсуждались продолжающиеся усилия по деэскалации ситуации и предпринимаемые дипломатические меры.
Как отмечается в сообщении, на встрече присутствовали советник Байдена по нацбезопасности Джейк Салливан, некоторые члены совета подключились по закрытой связи.
Киев и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением «агрессивных действий» со стороны России у границ Украины. Москва не раз отвергала обвинения Запада и Украины в «агрессивных действиях», заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об «агрессии РФ» используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ.