Президент США Джо Байден на днях обсудил РФ и ситуацию вокруг Украины с командой по нацбезопасности. Об этом сообщили на сайте Белого дома

Байден не ответил, почему он «ждет первого шага» от Путина © REUTERS, Kevin Lamarque

Там сказано, что Байдену доложили о текущем состоянии «операции российских военных на границе Украины».

Коме того, на мероприятии обсуждались продолжающиеся усилия по деэскалации ситуации и предпринимаемые дипломатические меры.

Как отмечается в сообщении, на встрече присутствовали советник Байдена по нацбезопасности Джейк Салливан, некоторые члены совета подключились по закрытой связи.

Киев и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением «агрессивных действий» со стороны России у границ Украины. Москва не раз отвергала обвинения Запада и Украины в «агрессивных действиях», заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об «агрессии РФ» используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ.