Мураев объяснил, что с 2018 года находится под санкциями России из-за конфликта с председателем партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктором Медведчуком. К тому же, Россия арестовала все активы его семьи.
«Как у британских спецслужб и Форин-офиса это сочетается с тем, что меня якобы хочет Россия назначить главой "оккупационного правительства" — это вопрос к мистеру Бину», — сказал он.
«Мистер Бин» — британский комедийный сериал, где главную роль играет Роуэн Аткинсон. Главный герой — чудак, который попадает в нелепые ситуации, даже когда занимается рутинными делами.
Ранее МИД Великобритании бездоказательно заявил, что Россия якобы пытается привести к власти на Украине лояльного ей человека. Одним из кандидатов Форин-офис назвал Евгения Мураева. Российское дипведомство в ответ попросило британское «перестать распространять чушь» о ситуации вокруг Украины. Там отметили, что дезинформация от британского МИД — «еще одно свидетельство того, что именно странны НАТО во главе с англосаксами занимаются эскалацией напряженности вокруг Украины».