Бывший депутат Веровной Рады Украины Евгений Мураев в комментарии Стране.ua 23 января предложил спросить у мистера Бина, как министерство иностранных дел (МИД) Британии могло посчитать его кандидатом на место «пророссийского лидера в Киеве»

«Дезинформация»: МИД РФ ответил на заявление Британии о «пророссийском лидере» на Украине © РИА Новости, Владимир Астапкович / Перейти в фотобанк Виктором Медведчуком. К тому же, Россия арестовала все активы его семьи.

«Как у британских спецслужб и Форин-офиса это сочетается с тем, что меня якобы хочет Россия назначить главой "оккупационного правительства" — это вопрос к мистеру Бину», — сказал он.

«Мистер Бин» — британский комедийный сериал, где главную роль играет Роуэн Аткинсон. Главный герой — чудак, который попадает в нелепые ситуации, даже когда занимается рутинными делами.

Ранее МИД Великобритании бездоказательно заявил, что Россия якобы пытается привести к власти на Украине лояльного ей человека. Одним из кандидатов Форин-офис назвал Евгения Мураева. Российское дипведомство в ответ попросило британское «перестать распространять чушь» о ситуации вокруг Украины. Там отметили, что дезинформация от британского МИД — «еще одно свидетельство того, что именно странны НАТО во главе с англосаксами занимаются эскалацией напряженности вокруг Украины».