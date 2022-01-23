Бывший депутат Верховной Рады Украины Евгений Мураев, которого МИД Великобритании объявил «пророссийским лидером в Киеве», в интервью британской Telegraph 22 января заверил, что подозревать надо «другого кандидата»

«Дезинформация»: МИД РФ ответил на заявление Британии о «пророссийском лидере» на Украине © РИА Новости, Владимир Астапкович / Перейти в фотобанк сказал Мураев, назвав бездоказательные утверждения Лондона «глупыми и абсурдными».

Сама газета полагает, что Мураев намекает на главу политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» (ОПЗЖ) Виктора Медведчука, с которым у него существует коммерческий конфликт. Связаться с Медведчуком британскому изданию не удалось.

МИД Великобритании ранее бездоказательно обвинил российские спецслужбы в том, что они якобы планируют посадить в Киеве «пророссийского лидера», в качестве которого в заявлении министерства назван Мураев. Заявление было сделано спустя несколько часов после предупреждения российского МИД о готовящихся информационных и военных провокаций со стороны Запада, в частности США, по украинской тематике. При этом никаких доказательств своих заявлений британское ведомство не привело. МИД России, комментируя заявление британского МИД, назвал его дезинформацией и еще одним свидетельством того, что именно страны НАТО во главе с англосаксами занимаются эскалацией напряженности вокруг Украины.

Мураев, который попал под российские санкции в 2018 года, в ответ на это заявил, что у его семьи «там арестованы активы», и как это все сочетается у британских спецслужб и Форин-офиса — «это вопрос к мистеру Бину».