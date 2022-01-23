Министерство иностранных дел (МИД) России 23 января на своей старнице в Facebook назвало дезинформацией заявление британского внешнеполитического ведомства о планах Москвы «посадить» в Киеве «пророссийского лидера»

«Призываем МИД Британии прекратить провокационную деятельность, перестать распространять чушь и сконцентрироваться на изучении истории татаро-монгольского ига», — говорится в материале посольства.

Там указали, что «распространенная МИД Британии дезинформация — еще одно свидетельство того, что именно странны НАТО во главе с англосаксами занимаются эскалацией напряженности вокруг Украины».

Британия назвала ситуацию на Украине приоритетом для внешней политики © CC0, Pixabay Евгения Мураева. Четверых бывших высокопоставленных представителей украинского правительства, включая экс-премьера Николая Азарова, Британия обвинила в связях с теми, кто в России якобы планирует «нападение на Украину», что Москва неоднократно опровергала. При этом никаких доказательств своим утверждениям Лондон не привел. Заявление прозвучало спустя несколько часов после предупреждения российского МИД о готовящихся информационных и военных провокаций со стороны Запада по украинской тематике.

Сам Мураев после публикации заявления напомнил, что уже три года находится под российскими санкциями «из-за конфликта с лидером ОПЗЖ Виктором Медведчуком». Ограничения против Мураева и целого ряда других украинских политиков были введены постановлением правительства России в декабре 2018 года за противодействие недружественным действиям в отношении российских граждан и юридических лиц со стороны Украины и в целях нормализации двусторонних отношений.

Ранее министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс, выступая в аналитическом центре Институте Лоуи в Сиднее, заявила, что Украина пережила немало вторжений — «от монголов до татар». Официальный представитель российского МИД Мария Захарова в ответ задалась вопросом об учебном заведении, выдавшем министру диплом.