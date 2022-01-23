Главной проблемой России является то, что она не может быть уверена в своих союзниках, считает российско-американский политолог Николай Злобин. Об этом он рассказал в интервью Украина.ру

В контексте противостояния с Западом перед Россией в ближайшее время встанет проблема союзников, уверен эксперт. «Благие намерения - в политический ад»: Злобин назвал «куш» США от распада СССР © РИА Новости, РИА Новости / Перейти в фотобанк

«Например, Китай, на который, видимо, Москва рассчитывает до сих пор, никогда не участвовал в военных разборках своих союзников на их стороне. Китай всегда старался занимать нейтральную позицию, официально провозглашая, что Пекин питает надежду на то, что стороны договорятся дипломатически», — сказал Злобин.

Даже Белоруссия, невзирая на все перипетии последних месяцев, так и не признала Крым. Злобин также отмечает, что и Белоруссия, и Китай имеют хорошие отношения с Украиной.

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