В контексте противостояния с Западом перед Россией в ближайшее время встанет проблема союзников, уверен эксперт.
«Например, Китай, на который, видимо, Москва рассчитывает до сих пор, никогда не участвовал в военных разборках своих союзников на их стороне. Китай всегда старался занимать нейтральную позицию, официально провозглашая, что Пекин питает надежду на то, что стороны договорятся дипломатически», — сказал Злобин.
Даже Белоруссия, невзирая на все перипетии последних месяцев, так и не признала Крым. Злобин также отмечает, что и Белоруссия, и Китай имеют хорошие отношения с Украиной.
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