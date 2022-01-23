Сегодня ситуация меняется в неблагоприятную для России сторону: кто бы ни начал войну, виновата будет Россия, заявил эксперт. По мнению Злобина, этому есть две причины.
«Первая: Россия пошла первой на обострение отношений с Западом и выдвинула свой ультиматум с требованиями безопасности. Это привело к беспрецедентной консолидации всех антироссийских сил, консолидации НАТО, я бы даже сказал, консолидации всех непророссийских сил».
«Вторая причина, почему будет виновата Россия, заключается в том, что Россия проигрывает информационную войну, её версия событий сегодня явно проигрывает по популярности, распространённости, аргументированности западной версии событий», — сказал Злобин.
Эксперт также отметил, что НАТО в 2008 году приняло принципиальное решение о возможности вступления Украины и Грузии в организацию, после чего Россия подписывала много договоров и актов с альянсом, и только сейчас заявила о неприемлемости расширения НАТО.
Полностью интервью можно прочитать здесь.