Кто бы ни начал войну между Западом и Россией, виновата будет последняя. О причинах этого в интервью Украина.ру рассказал российско-американский политолог Николай Злобин

Сегодня ситуация меняется в неблагоприятную для России сторону: кто бы ни начал войну, виновата будет Россия, заявил эксперт. По мнению Злобина, этому есть две причины. «Глубочайшее недоверие»: Злобин оценил первый год работы президента Байдена © РИА Новости, Сергей Гунеев / Перейти в фотобанк

«Первая: Россия пошла первой на обострение отношений с Западом и выдвинула свой ультиматум с требованиями безопасности. Это привело к беспрецедентной консолидации всех антироссийских сил, консолидации НАТО, я бы даже сказал, консолидации всех непророссийских сил».

«Вторая причина, почему будет виновата Россия, заключается в том, что Россия проигрывает информационную войну, её версия событий сегодня явно проигрывает по популярности, распространённости, аргументированности западной версии событий», — сказал Злобин.

Эксперт также отметил, что НАТО в 2008 году приняло принципиальное решение о возможности вступления Украины и Грузии в организацию, после чего Россия подписывала много договоров и актов с альянсом, и только сейчас заявила о неприемлемости расширения НАТО.

Полностью интервью можно прочитать здесь.