Ряд экспертов отмечает, что США стараются склонить Киев к выполнению политической части Минских соглашений. Однако для политической карьеры президента Зеленского этот шаг будет последним, уверен киевский писатель Игорь Лесев. Об этом он рассказал в интервью Украина.ру

О том, что Америка планирует заставить Украину исполнять "Минск", говорит всё: и прямые слова Байдена, что альтернативы соглашениям нет, и обиженное заявление Зеленского, который прямым текстом говорит, что Штаты пытаются его "нагнуть" с "Минском", заявил эксперт. Лесев рассказал о трёх победах Путина над Западом © РИА Новости, Сергей Гунеев / Перейти в фотобанк

«Но в Вашингтоне упускают другой момент. С одной стороны, они нам тут лепят дрессированных обезьянок во главе страны, которые будут выполнять все хотелки американцев. А с другой, берут на себя обязательство дожать Зеленского по Минским, что, по сути, это будет означать конец его политической карьеры», — сказал Лесев.

Однако власть для Зеленского и его окружения — это первостепенная ценность. Эти во многом случайные люди получили доступ к огромным благам и не желают с этим прощаться. Для них архиважная задача — остаться у власти и "продлить банкет" ещё на одну пятилетку, заключил эксперт.

Полностью интервью можно прочитать здесь.