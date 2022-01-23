Байден взял на себя обязательство заставить Киев реализовать политическую часть "Минска", убеждён эксперт.
«И здесь все об этом говорит. И прямые слова Байдена, что альтернативы Минским нет. И постоянные истерики из Вашингтона, что иначе Россия «вот-вот нападет». И обиженное заявление Зеленского, который практически прямым текстом говорит, что Штаты его пытаются нагнуть с "Минском"», — сказал Лесев.
С другой стороны, Америка делает всё возможное, чтобы маргинализировать любые политические силы Украины, выступающие за диалог с Россией, заключил собеседник издания.
Полностью интервью можно прочитать здесь.