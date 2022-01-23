Ряд экспертов придерживается мнения, что экс-президент Украины Пётр Порошенко вернулся на родину под западные гарантии безопасности. Это в интервью Украина.ру прокомментировал киевский писатель Игорь Лесев

Для американцев Порошенко не является "священной коровой", иначе его бы не "слили" в 2019 году на президентских выборах, уверен эксперт. Лесев рассказал о трёх победах Путина над Западом © РИА Новости, Сергей Гунеев / Перейти в фотобанк

«Более того, именно Порошенко со своей догматической сектой о «красных линиях» с Россией далеко не самый комфортный персонаж для Штатов в случае каких-то стратегических договоренностей с Москвой. И если бы Порошенко где-то бы ярко облажался, как это сделал тот же Саакашвили со своим чудным визитом в Грузию, уверен, особо бы за Порошенко на Западе задницу б не рвали», — сказал Лесев.

Однако в Грузии русофобия монолитна, в то время как на Украине продолжают находиться пророссийские силы. Именно поэтому для Штатов нет смысла избавляться от радикальных активов наподобие Порошенко, пока работа по превращению Украины в анти-Россию не завершена, заключил эксперт.

Полностью интервью можно прочитать здесь.