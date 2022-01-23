Президенту Украины Владимиру Зеленскому так и не удалось арестовать экс-президента Петра Порошенко. Это бессилие ещё больше подорвало доверие силовиков, чиновников и судей страны к главе государства, рассказал в интервью Украина.ру киевский писатель Игорь Лесев

Изначально у Офиса президента Украины не было цели арестовать Порошенко, но существовали планы по изгнанию его из страны. Триумфальное же возвращение Порошенко и неспособность судей его арестовать поставили крест на доверии силовых структур Украины к Зеленскому, уверен эксперт. Порошенко заявил, что готов объединиться с Зеленским

«Порошенко побоялись задержать в аэропорту. Затем судья побоялся в тот же день объявить ему меру пресечения, что вообще само по себе дикий нонсенс…Это плевок в саму судебную систему, которая на Украине полностью деградировала. Ну и само решение суда — «личное обязательство» — это насмешка уже персонально над Зеленским», — сказал Лесев.

Зеленский показал, что не может ничего, и поэтому саботаж его решений на Украине будет только возрастать, заключил эксперт.

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